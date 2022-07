Auto contro moto, muore un uomo di 39 anni sul colpo

Ancora sangue sulle strade padovane. Oggi pomeriggio, 15 luglio alle 16,30 ha perso la vita un trentanovenne padovano. L'incidente è avvenuto lungo viale della Provvidenza sotto il territorio di Sarmeola di Rubano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale del consorzio Padova Ovest, un motociclista, Maurizio Militello residente a Padova si sarebbe scontrato con un auto condotta da un uomo di 83 anni di Mestrino. L'impatto è avvenuto davanti alla parrocchia di San Fidenzio. I primi soccorritori si sono subito accorti che il trentanovenne versava in condizioni disperate. Sul posto si sono portati tempestivamente i sanitari del Suem 118. Sono iniziate le tradizionali manovre rianimatorie andate avanti per diversi minuti, ma alla fine non si è potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del motociclista. I mezzi sono stati sequestrati. Dell'ennesimo incidente mortale di questa prima parte d'estate è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma che è stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova. All'origine dello schianto mortale secondo quanto trapelato potrebbe esserci stata una mancata precedenza. La vittima era sposato da qualche anno, orginario di Brindisi, ormai aveva deciso di stabilirsi all'ombra del Santo. Stimato ristoratore, lavorava in una nota pizzeria del centro citta.