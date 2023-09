Schianto tra camion, un ferito incastrato nella cabina e traffico in tilt

Schianto tra mezzi pesanti, viabilità in tilt, nelle prime ore della giornata odierna, primo settembre. L'ennesimo incidente è avvenuto a Rubano sulla SS 11 all'incrocio con via Antonio Rossi. Intervento dei vigili del fuoco. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di una persona ferita. Sul luogo della segnalazione è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Padova che, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, ha estratto una persona incastrata tra le lamiere di un camion per poi affidarla alle prime cure del personale sanitario. Il ferito è stato poi trasferito d’urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro e per la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 11.

Cause

Tra le cause che hanno portato al tremendo impatto tra camion non si esclude una banale disattenzione, una manovra azzardata, ma anche l'eccessiva velocità. Come da prassi i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Il ferito, dopo le prime visite in ospedale, sarebbe stato giudicato non in pericolo di vita. Per pura casualità nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto nonostante all'ora dell'incidente il traffico fosse piuttosto caotico.