Ritrovato morto nel fosso: è stato un incidente stradale

Il motorino con il quale è finito fuori strada in via Boccalara a Saccolongo, con tutta probabilità l'aveva preso in prestito da un amico. Poi il ritorno a casa sempre a Saccolongo dove viveva con la sua famiglia. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e all'altezza di via Boccalara Ionut Florin Ionita, 23 anni, romeno, volto noto alle forze dell'ordine, si è schiantato perdendo la vita.

La tragedia

Che qualcosa di grave fosse capitato l'hanno intuito subito i suoi parenti che nella notte tra mercoledì e giovedì 13 aprile, non vedendolo tornare a casa l'hanno cercato ovunque. La speranza era che si fosse fermato a dormire da qualche amico, ma giovedì mattina i sospetti che fosse successo l'irreparabile sono diventati realtà quando una signora a passeggio l'ha rinvenuto riverso nel fosso che scorre lungo la carreggiata, ormai privo di vita. Di fatto Ionut Florin Ionita è morto a poche decine di metri da casa. Una manovra azzardata, un malore, al momento questo non è dato saperlo. Gli agenti della Polizia locale che ieri hanno effettuato i rilievi escluderebbero in maniera categorica la responsabilità di terzi. Insomma il giovane avrebbe fatto tutto in autonomia. La salma è già a disposizione della famiglia.