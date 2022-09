Schianto all'ora di pranzo, ferito automobilista

Dopo l'investimento mortale di stamattina, altro incidente nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Oggi 7 settembre alle 13 si sono scontrati un Ford Transit condotto da R.E. di 56 anni di San Giorgio delle Pertiche e una Minicar guidata da F.S. classe 1963 anch'egli residente a San Giorgio.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, entrambi i mezzi stavano percorrendo via Praarie con direzione Curtarolo/Campodarsego quando ad un tratto il conducente della Minicar ha svoltato a sinistra per andare a casa sua. Il furgone che lo seguiva, in fase di sorpasso l'ha centrato in pieno. Nel violento impatto la Minicar è finita con la parte anteriore all'interno del fossato che scorre lungo via Praarie. il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cittadella dal personale medico del Suem 118. Guarirà in trenta giorni. il conducente del furgone è stato sottoposto ad accertamenti che sono risultati negativi per l'assunzione di alcool mentre per il ferito sono stati richiesti come da prassi gli esami all'ospedale.