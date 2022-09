Investimento di Erika Fantinato, il conducente indagato per omicidio stradale

Dopo il dramma di mercoledì mattina all'alba quando un furgone Citroen Jumpy condotto da un operaio romeno B.S.C. di 34 anni di Curtarolo ha investito mortalmente una donna, Erika Fantinato di 54 anni che stava facendo jogging sul ciglio della strada, il pubblico ministero Emma Ferrero ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale l'autista dell'Est. L'uomo con un collega lavora per conto di una ditta che produce capannoni industriali.

I fatti

La vittima come tutte le mattine stava facendo un po' di attività fisica in via Brenta in attesa di tornare a casa in via da Vinci dal compagno e dalle due figlie, fare colazione e poi recarsi al lavoro a Campodarsego. Alle 6,30 è stata scaraventato nel fossato che scorre lungo la strada e per lei non c'è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarla operati dal Suem 118.

Le ipotesi

La donna, visti i danni patiti dal furgone nella parte antieriore destra, sarebbe stata spinta nel fosso dopo essere stata colpita da tergo. Qualcuno ha ventilato che la donna stesse ascoltando musica con le cuffiette e senza rendersi conto si sarebbe allargata verso la metà della carreggiata. Proprio su queste situazioni ancora da chiarire dovranno lavorare gli investigatori per chiudere il cerchio. Nel frattempo il furgone Citroen rimane sotto sequestro.

Il dolore composto

Decine di persone in queste ore si stanno recando a casa della vittima per portare una parola di conforto ai familiari più stretti in attesa di donare ad Erika, donna dallo sguardo che non passava inosservato, l'ultimo estremo saluto il giorno delle esequie.