Incidente sulla Regionale "del Santo": tre feriti uno è grave

Lotta tra la vita e la morte a seguito di un grave incidente stradale avvenuto oggi 18 marzo alle 16 lungo la Sr 307 del Santo a San Giorgio delle Pertiche non distante dal centro commerciale Le Centurie. Il bilancio, che poteva essere ancora più grave è di tre feriti, di cui due trasportati all'ospedale di Camposampiero non in pericolo di vita.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti per i rilievi sul luogo dello schianto, si sarebbero scontrate tre auto. Per liberare i feriti è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente è atterrato anche l'elicottero del Suem 118. Il ferito più grave, dopo essere stato intubato, è stato trasportato a Padova. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si esclude la banale disattenzione, ma anche la manovra azzardata. La viabilità ha subito rallentamenti fino a tarda sera. Tempo necessario di rimuovere i mezzi incidentati, terminare i rilievi e soccorrere le persone rimaste coinvolte.