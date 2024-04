Sbanda con l'auto e finisce nel fossato: tre feriti

Grave incidente stradale oggi, primo aprile, a San Giorgio delle Pertiche. Un'auto con tre amici a bordo, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, ha cominciato a sbandare per poi terminare la propria corsa fuori controllo lungo il fossato che scorre lungo la carreggiata. Due dei tre feriti non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo, in condizioni serie e in prognosi riservata è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale a Padova.

I soccorsi

A San Giorgio delle Pertiche sono arrivati i sanitari che hanno subito preso in cura gli occupanti dell'auto. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. La strada è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Soltanto dopo le 17 la situazione è tornata alla normalità quando un carroattrezzi ha rimosso dal fossato l'auto incidentata. Tra le cause che hanno provocato l'incidente stradale non si esclude la velocità, ma anche una manovra azzardata.