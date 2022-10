Schianto frontale tra due auto, muore un uomo di 41 anni

Incidente mortale stasera, 12 ottobre, alle 19,50 in piazza XXIX Aprile a San Giorgio in Bosco. E' successo nella frazione di Sant'Anna Morosina. La vittima, A.N. ha 41 anni ed è residente a Villa del Conte. Viaggiava al volante di una Fiat Punto in compagnia di un amico rimasto ferito. Da una prima ricostruzione lo schianto è avvenuto frontalmente tra la sua Punto e una Qashqai con al volante un consigliere comunale di San Giorgio in Bosco con carica anche di consigliere provinciale. Alcuni testimoni avrebbero riferito che la Punto stava procedendo verso Villa del Conte e avrebbe invaso la corsia opposta di marcia proprio nel momento in cui nella direzione opposta stava sopraggiungendo la Qashqai con al volante appunto il onsigliere comunale di San Giorgio in Bosco.

Soccorsi

Sul luogo dell'ennesima tragedia della strada sono giunti i Vigili del fuoco di Cittadella e Padova con l'autogrù. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due persone rimaste incastrate nelle auto che in un secondo momento sono state trasportate in ospedale a Cittadella dal personale medico del Suem 118. La viabilità ha subito forti rallentamenti. E' toccato ai carabinieri far defluire i mezzi lungo arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità in tarda serata quando il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma e un carroattrezzi ha rimosso i mezzi incidentati.