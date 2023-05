Schianto frontale tra auto: due donne ricoverate in ospedale

Ennesimo schianto lungo le strade dell'alta padovana. Incidente stradale oggi 4 maggio alle 19,30 in via Brenta a Campagnalta di San Martino di Lupari. Due auto, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri si sono scontrate frontalmente. Al volante due donne che sono rimaste entrambe ferite. Lungo la Sr 53 sono arrivati i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso e i vigili del fuoco di Cittadella.

I soccorsi

Le ferite dopo essere state estratte dalle lamiere sono state affidate alle cure del personale medico. Una volta stabilizzate, uno è stata trasportata in elicottero a Padova, l'altra in ambulanza. Le loro condizioni sono state definite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate in tarda serata. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti.