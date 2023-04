Frontale a San Pietro in Gu, automobilista ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale oggi, 25 aprile a San Pietro in Gu. Lo schianto è avvenuto qualche minuto dopo le 7 in via Tasca. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito che si sono trovati di fronte due auto incidentate e hanno subito capito che era accaduto qualcosa di grave. A scontrarsi sono state Jeep Compass che procedeva in direzione Vicenza Treviso con al volante un uomo C.R. di 40 anni di Galliera Veneta e una Fiat Punto che procedeva in senso opposto di marcia con al volante A.Z. di 33 anni di Fontaniva. A bordo soltanto i due conducenti. L'automobilista su Punto è ora ricoverato in prognosi riservata a seguito delle lesioni riportate nel tremendo impatto. Entrambi i conducenti, come da prassi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La cronaca

Sul luogo dell'incidente sono dovuti arrivare anche i vigili del fuoco che non senza fatica hanno liberato dalle lamiere contorte dell'abitacolo l'occupante della Punto che poi è stato affidato alle cure del Suem 118. Una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ritenute critiche, la prognosi è riservata. Saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'impatto frontale le forze di polizia intervenute non escludono una manovra azzardata, l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. La viabilità in via Tasca ha subito forti rallentamenti. Soltanto dopo le 9 la situazione è tornata alla normalità quando un carroattrezzi ha rimosso i mezzi incidentati e le forze dell'ordine hanno terminato gli accertamenti di rito. In attesa di conoscere un responso definitivo dall'ospedale sulle condizioni del ferito, si ipotizza che i mezzi coinvolti vengano sequestrati. Nel corso del pomeriggio il quadro clinico di A.Z. si è stabilizzato ed è stata sciolta la prognosi. I medici avrebbe stimato i tempi di guarigione dell'automobilista in 60 giorni.