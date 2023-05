Autista di furgone schiacciato tra due camion: gravissimo

Grave incidente stradale oggi, lunedì 22 maggio alle 9,30 lungo la strada Postumia a San Pietro in Gù. Si sono scontrati tre mezzi pesanti. Il bilancio, che poteva essere ben più grave è di un'autista gravemente ferito. La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. I mezzi in transito sono stati fatti defluire lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i tempi d'attesa. Tra le cause che hanno portato al tamponamento a tre non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione.

L'incidente

Da una prima ricostruzione effettuata dai Vigili del fuoco, tre mezzi si sono scontrati. I pompieri arrivati dal distaccamenti di Cittadella e da Padova con l'autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estrato, dal furgone schiacciato tra i due campion il conducente. L'autista è stato poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 accorsi sulla Postumia con più mezzi. Vista la gravità della situazione si è convenuto di chiedere l'intervento da Padova dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in ospedale. E' in prognosi riservata, i medici che fin da subito stanno facendo di tutto per salvarlo. Sul luogo dell'ennesimo incidente stradale lungo le strade dell'alta padovana le forze dell'ordine hanno lavorato per diverse ore per ricostruire l'accaduto e rimettere in sicurezza la sede stradale. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 13.