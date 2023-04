Auto contro furgone: ricoverati in ospedale i conducenti

Incidente stradale oggi, 22 aprile alle 16 a Santa Giustina in Colle. Lo schianto è avvenuto nella frazione di Fratte. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due feriti. Al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese le cause che hanno portato all'impatto. Disagi alla viabilità per circa un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti del caso.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale l'incidente frontale ha coinvolto una Fiat 500 L con al volante S.R. di 68 anni residente a Villa del Conte e un Fiat Ducato condotto da M.S. di 78 anni anch'egli residente a Villa del Conte. Pare che il conducente dell'autovettura, nell'affrontare una semicurva abbia perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'alta velocità o di una banale distrazione, invadendo l'opposta corsia di marcia. Proprio in quel frangente è sopraggiunto il Fiat Ducato. L'impatto è stato inevitabile. I due uomini alla guida sono rimasti feriti. Sul luogo dell'incidente sono arrivati un paio di mezzi del Suem 118. I sanitari dopo aver stabilizzato i protagonisti dello schianto li hanno accompagnati in ospedale a Camposampiero. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Gli esami diagnostici non hanno evidenziato gravi criticità. Non sarebbero in pericolo di vita.