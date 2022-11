Si schianta contro un palo della corrente: ventisettenne muore sul colpo

Incidente mortale oggi, 18 novembre, alle 7,45 in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. La fuoriuscita autonoma è avvenuta nella frazione di Fratte. Per il conducente della Micra, Leonardo Carpin di 27 anni nativo di Camposampiero e residente a Massanzago, non c'è stato nulla da fare.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale l'automobilista avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo della corrente. L'impatto è stato devastante. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato, ma quando il personale medico del Suem 118 è arrivato sul luogo della tragedia non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. In via Commerciale sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per collaborare alle operazioni di messa in sicurezza. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi che possa aver contribuito alla tragedia. Dall'improvviso malore del conducente, ad una banale disattenzione, ma anche l'eccessiva velocità. Fin da subito invece è stata esclusa la complicità di terzi. La viabilità ha subito rallentamenti, tempo necessario a completare l'attività.