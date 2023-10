Sbanda con l'auto e si schianta contro la recinzione di una casa

Incidente stradale oggi, 19 ottobre a Sant'Angelo di Piove di Sacco in via San Polo. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma avvenuta attorno alle 9 del mattino. A provocare l'incidente avrebbe influito in maniera decisiva l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La donna al volante è stata trasportata in ospedale a Piove di Sacco dove è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

Cosa è successo

Attorno alle 9 una donna di 46 anni di Pontelongo, mentre si trovava alla guida di una Citroen C3 all'altezza di una curva ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere violentemente contro la recinzione di una abitazione privata. Il mezzo è andato completamente distrutto e la conducente è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che l'hanno poi affidata alle cure dei sanitari del Suem 118. La donna dopo tutte le visite del caso non è stata giudicata in pericolo di vita. Oltre alla pioggia che ha reso viscido l'asfalto, potrebbe essere rimasta vittima di una banale disattenzione.