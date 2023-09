Moto contro auto, giovane in prognosi riservata

Grave incidente stradale ieri notte, 19 settembre a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Un ragazzo classe 2006, S.C. residente a Ponte San Nicolò sta lottando tra la vita e la morte dopo un tremendo impatto avvenuto in via San Polo Basso. I medi che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le possibilità di recupero. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività e ripulire l'asfalto dai detriti.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco il motociclista in sella ad una moto 125 si sarebbe scontrato con una Peugeot 207 con al volante B.E. di 23 anni residente a Padova. Nell'impatto la moto è volata a diversi metri di distanza e il conducente è ricaduto rovinosamente sull'asfalto. Immediati i soccorsi. A Sant'Angelo sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo averlo stabilizzato, l'hanno trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata. I mezzi, vista la gravità della situazione, sono stati sequestrati. Illeso, ma sotto choc, l'automobilista che è risultato negativo all'alcoltest. Tra le cause che hanno contribuito all'incidente gli inquirenti non escludono una manovra azzardata e l'eccessiva velocità.