A folle velocità "vola" nel giardino di una casa: due feriti

Hanno preso una semicurva a velocità folle. Il conducente di una Volkswagen T-roc, N.A. di 22 anni è andato a sbattere contro un marciapiedi. Il mezzo si è impennato ed è volato dentro il giardino di una villa che si trovava lungo la carreggiata. Sia il conducente albanese che il passeggero connazionale N.L. di 21 anni sono rimasti gravemente feriti.

I soccorsi

Sul luogo della fuoriuscita autonoma sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e i sanitari del Suem 118. I feriti sono stati stabilizzati e successivamente trasportati in ospedale. Entrambi si trovano in condizioni critiche, ma non sarebbero in pericolo di vita. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Il mezzo è stato sequestrato per avere un quadro definitivo della situazione. Come da prassi i protagonisti dell'incidente, che per pura fatalità non ha provocato ulteriori feriti e danni, sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Terminati i rilievi del caso la Volkswagen è stata portata via sotto sequestro da un carroattrezzi.