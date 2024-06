Colta da malore dopo un banale incidente stradale: morta una donna

Sembrava a tutti gli effetti un incidente stradale risolvibile con una constatazione amichevole, ma una donna di 73 anni, B.F. poco dopo il ricovero in ospedale è morta per un malore improvviso. E' successo tutto oggi pomeriggio 28 giugno a Sant'Elena all'incrocio tra via Roma e via Conte Miari. A scontrarsi una Fiat Punto con al volante la donna di Solesino e un furgone Fiat Ducato con al volante B.L. di 44 anni di Casalserugo.

La cronaca

Subito dopo lo schianto i due protagonisti sono usciti dall'abitacolo illesi per sincerarsi dei danni ed effettuare la constatazione amichevole. Dopo pochi secondi la 73enne si è sentita male e si è accasciata proprio tra le braccia del conducente del furgone che ha fatto in tempo a bloccarla e ad adagiarla a terra. E' stato chiamato il 118 a tempo di record. I sanitari del Suem si sono subito resi conto che il quadro clinico della donna era compromesso. Dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in ospedale. I tentativi di rianimarla sono risultati vani ed è stato constatato l'avvenuto decesso. Per i rilievi hanno operato gli agenti della polizia locale di Este coadiuvati dai carabinieri della stazione di Vescovana per la viabilità.