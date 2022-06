Schianto all'ora di pranzo, una donna ferita

Incidente stradale oggi 30 giugno alle 13 in via Caovilla a Saonara. Per cause ora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate due auto. Una di queste nell'impatto si è rovesciata. Al volante vi era una donna che dopo essere stata liberata dalle lamiere dall'intervento dei Vigili del fuoco, è stata presa in consegna dal personale medico del Suem 118. E' invece rimasto illeso l'altro automobilista. La ferita è stata trasportata in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso, è stata giudicata non in pericolo di vita. La viabilità lungo via Caovilla ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati.