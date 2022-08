Si schianta contro un bus, motociclista ricoverato in prognosi riservata

Schianto oggi, 19 agosto 2022 alle 19,10 a Villatora di Saonara. Coinvolti un autobus di linea condotto da un uomo di 52 anni di Padova e un motociclista di 34 anni di Saonara. L'impatto su cui ora stanno indagando i carabinieri è avvenuto all'intersezione tra via XX Settembre e via Zago. E' stato disposto il sequestro dei mezzi in attesa di avere un quadro definitivo sulle condizioni del ferito. Il trentaquattrenne è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Disagi alla viabilità per oltre un'ora per consentire agli operatori di terminare tutti gli accertamenti e rilievi del caso.