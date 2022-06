Si schianta contro il guard rail, muore centauro ventinovenne

Ancora un morto sulle strade del padovano. Si tratta di un ventinovenne di Monselice, Menato Nicolas che si è schiantato su un guard rail mentre era in sella alla sua moto.

Schianto

Il centauro ha affrontato una curva in via San Pietro Viminiario, perdendo il controllo del mezzo. Lo schianto con il guard rail è stato fatale. Nicolas Menato era nato a Monselice ma risiedeva a San Pietro Viminario, nell'omonima via. Sul posto i carabineri di Monselice che hanno effettuato i rilievi.