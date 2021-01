Grave incidente all'incrocio: due auto si cappottano. Feriti i conducenti, uno è in fin di vita

Un grave incidente si è verificato nella mattina di mercoledì in via Trento ad Arsego, frazione di San Giorgio delle Pertiche, dove due automobili si sono scontrate. Un uomo di 79 anni è ricoverato in fin di vita a Padova dopo essere stato elitrasportato al nosocomio di via Giustinianeo.

L'incidente

Secondo la ricostruzione della Polizia della Federazione del Camposampierese le due vetture coinvolte sono una Fiat Panda condotta dal 79enne di San Giorgio delle Pertiche e una Seat Arona guidata da un uomo di Trebaseleghe di 63 anni. L'incidente sarebbe stato provocato da una mancata precedenza della Fiat Panda che proveniva da via Breda. Violentissimo l'impatto con le due automobili che si sono rovesciate: una è finita in mezzo ai, l'altra in un fossato adiacente la carreggiata. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 oltre ai pompieri che hanno scongiurato incendi dato che uno dei veicoli era alimentato a Gpl.

I feriti

I conducenti sono rimasti entrambi feriti: il più giovane è stato trasportato in ospedale a Camposampiero ed era cosciente, mentre preoccupa la situazione dell'anziano, intubato e rianimato sul posto ed elitrasportato in pericolo di vita a Padova. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.