Terribile frontale tra un'auto e una moto nel Padovano: morti sul colpo due coniugi

Torna tristemente a scorrere il sangue sulle strade padovane: una coppia di coniugi di Spinea (Venezia) che viaggiava in moto da Chioggia direzione Padova è deceduta sul colpo a causa di un violento scontro frontale occorso con una Ford Tourneo su cui viaggiavano tre cittadini tedeschi e che procedeva in direzione opposta.

I fatti

È successo intorno alle ore 20 di oggi, sabato 18 maggio, sulla strada statale Romea nel territorio di Codevigo: stando alle prime ricostruzioni lo schianto è stato violentissimo, con marito di 68 anni e moglie di 66 anni che hanno fatto un volo di diversi metri mentre la moto su cui viaggiavano è andata completamente distrutta. Sul posto si sono subito precipitati vigili del fuoco e sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dei due coniugi. Delle tre persone a bordo del monovolume (una famiglia composta da marito, moglie e figlio, che si stavano recando in vacanza a Chioggia) è rimasta leggermente ferita solo la donna. Sulla trafficata strada statale si sono sin da subito formate lunghissime code, e al momento si procede a senso alternato. A compiere i rilievi del caso la polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

(Notizia in aggiornamento)