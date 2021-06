Abbatte un palo della luce e una cancellata e distrugge la sua Bmw: era ubriaco

Tanti danni, e patente ritirata. Causa giuida in stato di ebbrezza: denunciato G.F., 25enne residente a Cona.

La dinamica

L'incidente che lo ha visto coinvolto è occorso nella nottata tra sabato 19 e domenica 20 giugno a San Pietro Viminario: il giovane, intorno alle 4.20, stava percorrendo via Marconi quando, dopo aver perso il controllo della sua Bmw serie 1, ha abbattuto un palo della luce per poi andare a sbattere contro una cancellata. I carabinieri del Norm della compagnia di Abano Terme lo hanno sottoposto all'alcoltest, risultando positivo con un valore pari a 1,64 grammi/litro. Il ripristino e la messa in sicurezza della carreggiata sono stati affidati ai vigili del fuoco di Este e agli addetti dell'Enel, subito intervenuti sul posto.