Suv fuori strada sulla A4: conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

Macchina distrutta, ma il conducente è stato tratto in salvo: incidente nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 settembre nel tratto autostradale che va da Grisignano a Padova Ovest.

La dinamica

È successo intorno alle ore 1.30: l'uomo alla guida di una Bmw X5 bianca ha perso il controllo dell'auto terminando in un campo sottostante il piano autostradale. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza e Padova, hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con il personale sanitario del Suem 118 al soccorso dell’uomo, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale a Vicenza. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di Autostrade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 3.