Schianto nel pomeriggio tra un'auto e un furgoncino: tre donne restano ferite

L'incidente si è verificato verso le 16 nella Bassa Padovana: la strada è rimasta interrotta mentre le tre vittime sono state trasferite in pronto soccorso per le cure del caso

Grave incidente nel pomeriggio di mercoledì nella Bassa Padovana dove in uno scontro tra due automobili di cui finita nel fossato sono rimaste ferite tre persone.

L'incidente

Alle 16 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luppia a Montagnana per un sinistro tra due auto con tre donne che sono rimaste incastrate dentro le lamiere, ferendosi. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza i mezzi mentre le tre vittime sono state stabilizzate dal personale sanitario del Suem 118 arrivato con tre ambulanze e trasferite in pronto soccorso. I carabinieri di Borgo Veneto e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle 19.