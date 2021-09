Grave schianto nella notte ai piedi dei Colli Euganei: cinque giovani feriti

Per cause ancora in corso di accertamento un 21enne residente a Padova ha perso il controllo della sua Lancia Musa, uscendo di strada e finendo la sua corsa contro un albero

Grave incidente stradale nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre a Bresseo di Teolo, con cinque giovani rimasti feriti.

La dinamica

È successo in via Euganea Bresseo, all'intersezione con via Grillo: per cause ancora in corso di accertamento un 21enne residente a Padova ha perso il controllo della sua Lancia Musa, uscendo di strada e finendo la sua corsa contro un albero. Il conducente e gli altri quattro giovani presenti nell'auto sono rimasti feriti e trasportati in ospedale ad Abano Terme e a Padova: uno di loro, ventenne, si trova ora ricoverato nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Sul posto si sono subito portati i carabinieri di Lozzo Atestino con i colleghi del Norm della compagnia di Abano Terme.