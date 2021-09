Esce di strada ad alta velocità: auto distrutta e 21enne in gravissime condizioni

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto nell'auto un tirapugni e altri oggetti atti ad offendere, sottoposti a sequestro al pari del veicolo e per i quali il 21enne è stato denunciato

Drammatico incidente nella notte nell'Alta Padovana: un 21enne è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere uscito autonomamente di strada.

La dinamica

È successo intorno alle ore 3 della notte tra lunedì 20 e martedì 21 settembre sulla strada provinciale 97 Sanguettara a Loreggia: il giovane, che viaggiava ad alta velocità, è uscito di strada abbattendo un palo della luce e terminando la sua corsa in un fossato. Estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco è stato subito soccorso dai sanitari del Suem 118, che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto nell'auto un tirapugni e altri oggetti atti ad offendere, sottoposti a sequestro al pari del veicolo e per i quali il 21enne è stato denunciato.