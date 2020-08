Schianto frontale con auto in canale: ragazza estratta dall'acqua, due dipendenti le salvano la vita (Video)

Tragedia sfiorata mercoledì mattina in via Monte Nero all'angolo con via Argine di Villabozza a Curtarole dove si è verificato un incidente stradale tra due automobili. Una di questa è sbandata, finendo nelle acque del fiume Muson. Due dipendenti della Agugiaro & Figna, il noto mulino che si trova nella zona, non hanno esitato a tuffarsi, riuscendo a estrarre il corpo della giovane e di fatto a salvarle la vita in attesta che sopraggiungessero i soccorsi.

L'incidente

Lo schianto si è verificato poco prima delle 8 di mercoledì. I due dipendenti, dopo aver assistito all’incidente, si sono tuffati in acqua, riuscendo ad aprire la portiera della Seat Ibiza. I pompieri arrivati da Padova e da Vicenza con il nucleo sommozzatori, hanno messo in sicurezza l’auto rimasta in strada, mentre i feriti venivano assistiti e stabilizzati dal personale sanitario del Suem 118. I sommozzatori hanno effettuato un’immersione per escludere la presenza di altre persone a bordo e per agevolare il recupero della vettura. La donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale a Camposampiero. Portato in pronto soccorso anche l’altro automobilista le cui condizioni non destano comunque preoccupazione. La polizia locale della Federazione del Camposampierese del comandante Antonio Paolocci ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

