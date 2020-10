Furgone sbanda e termina la sua corsa contro il palo di una casa: 2 giovani feriti

Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Arzaron in località Villa Estense nel comune di Vighizzolo per la fuoriuscita autonoma di un furgoncino, che dopo aver sbandato è finito contro un’abitazione e un palo. Nell'incidente due persone sono rimaste ferite.

La dinamica

I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario al soccorso della passeggera e dell’autista. I feriti dopo essere stati stabilizzati sono stati trasferiti in ospedale: in eliambulanza a Padova la donna (etiope di 21 anni), in ambulanza a Schiavonia l’uomo (marocchino di 25 anni). Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.