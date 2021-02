Perde il controllo del furgone e si schianta contro un albero: un ferito

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica a Piove di Sacco dove una persona è rimasta ferita per la violenza dell'impatto dopo lo schianto avuto.

L'intervento

Poco prima delle 18 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Provinciale in località Corte di Piove di Sacco per un furgone finito contro un albero che delimita la carreggiata, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il guidatore, rimasto incastrato nell'abitacolo. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.