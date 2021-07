Tragico incidente stradale nella notte nella Bassa: perde la vita un 28enne

Per cause ancora in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica

Torna a scorrere il sangue sulle strade padovane: è morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio Giacomo Berto, 28enne residente a Villa Estense.

La dinamica

La tragedia si è consumata intorno alle ore 4.30 nella frazione di Finale a Villa Estense: il giovane stava percorrendo la Strada Provinciale 86 quando per cause ancora in corso di accertamento il giovane ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida impattando contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Este, i vigili del fuoco sempre di Este e il personale Enel per il ripristino del palo dell'illuminazione oltre al Suem 118: il 28enne è deceduto durante il trasporto all’ospedale civile di Monselice a caus della gravità delle ferite riportate.