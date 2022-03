Esce di strada e si cappotta più volte con l'auto abbattendo siepi e recinzioni: morto 40enne

Torna a scorrere il sangue sulle strade padovane: un 40enne è morto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 marzo a causa di un incidente a Candiana.

i fatti

È successo intorno all'una di notte lungo la strada Monselice Mare: l'uomo era al volante della sua Fiat 500 Abarth quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada a velocità sostenuta, dato che il veicolo si è cappottato più volte abbattendo anche delle siepi e delle recinzioni. Uno schianto terribile, a cui hanno assistito altri automobilisti di passaggio, i quali hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che non hanno però potuto fare altro che dichiarare la morte dell'uomo. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Piove di Sacco (che hanno lavorato per due ore per mettere in sicurezza l'auto) e i carabinieri della locale stazione, che hanno compiuto i rilievi del caso per riostruire la dinamica dell'incidente.