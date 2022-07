Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto: 41enne morto sul colpo

Ennesima tragedia della strada nel Padovano: il 41enne Thomas Gastaldello è morto sul colpo nella tarda serata di ieri, domenica 3 luglio, in un incidente stradale occorso nell'Alta.

La dinamica

È successo intorno alle ore 23 a Villanova di Camposampiero, per la precisione all'incrocio tra via Bollana e la Strada provinciale 11 via Caltana: l'uomo era al volante di una Mercedes C220 station wagon quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo terminando la propria corsa prima contro il muretto di ingresso di un'abitazione e quindi nel vicino canale di scolo. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno estratto l'autista consegnandolo al personale del Suem 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro costato la vita al 41enne. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa quattro ore con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale. Thomas Gastaldello viveva con la moglie in via Cornara, proprio a Villanova di Camposampiero: stando alle prime informazioni erano andati a una festa, ma con due auto diverse.