Perde il controllo della sua moto e si schianta in città: grave un 33enne

Un bollettino drammatico per quanto riguarda gli incidenti stradali sulle strade del Padovano: un motociclista 33enne è ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata dopo un incidente occorso nel pomeriggio di domenica 28 marzo in città.

I fatti

È successo intorno alle ore 16.30 in via Altichiero, a Padova: stando alle prime ricostruzioni (effettuate dalla polizia locale, che ha compiuto i rilievi del caso) l'uomo, che arrivava dal quartiere Arcella, avrebbe improvvisamente perso aderenza con il terreno e dopo aver invaso la corsia opposta - da dove fortunatamente nel frattempo non sopraggiungevano altri veicoli - è volato rovinosamente a terra, non prima di aver sbattuto contro un albero e contro il marciapiede nonostante il disperato tentativo di frenata. Le condizioni del 33enne sono apparse subito gravissime: sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato il motociclista per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Padova, dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni: avrebbe riportato lo schiacciamento del torace.