Perde il controllo della sua moto ed esce di strada: 37enne in gravissime condizioni

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio, nella Bassa, con un 37enne di Badia Polesine (Rovigo) che è ricoverato in condizioni critiche in Terapia Intensiva a Padova.

La dinamica

È successo intorno alle ore 16.30 lungo la strada provinciale Balduina a Sant'Urbano: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Borgo Veneto l'uomo, affrontando una curva in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa fuori strada e finendo con violenza a terra, al punto che la moto ha preso fuoco. Oltre ai militari dell'Arma sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo, nonché i sanitari del Suem 118, i quali, una volta intuite le gravi condizioni in cui versava il motociclista, hanno subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso, giunto da Treviso. Le prossime ore saranno cruciali per capire se il 37enne, che sta lottando tra la vita e la morte, riuscirà a riprendersi pienamente.