Si schianta contro il muretto di una casa, muore 27enne

Si è schiantato contro il muretto di una casa con l'auto: Giulio Santi, 27enne di Megliadino San Vitale, ha perso la vita sulla strada.

L'incidente

Era la notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio, intorno a mezzanotte e mezza: il 27enne era alla guida di una Fiat Grande Punto, stava percorrendo via Bosco Alto a Megliadino San Vitale. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, cosa lo abbia fatto sbandare. Fatto sta che il giovane si è schiantato contro il muretto di una casa, finendo nel fossato che delimita la strada. Un colpo fortissimo. I vigili del fuoco hanno estratto il 27enne e il personale sanitario del Suem ha tentato di rianimarlo. Ma non c'era più nulla da fare. Le forze dell'ordine si stanno occupando dei rilievi del sinistro, capire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo due ore.