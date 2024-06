Pauroso incidente tra tre auto: mezzi distrutti e un ferito grave

Spaventoso incidente oggi 4 giugno alle 18,20 lungo la Sr 10 in via Monselice a Schiavonia. Nell'impatto, che poteva avere conseguenze devastanti per i coinvolti, sono rimasti coinvolti tre mezzi. Il bilancio è di due feriti di cui uno trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. Spetterà ora ai militari dell'Arma ricostruire l'accaduto e valutare le cause che hanno portato all'impatto. Al momento non viene esclusa la velocità elevata, ma anche una manovra azzardata. Come da prassi i coinvolti al volante in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Sono rimasti coinvolti un Peugeot 2008, condotta da R.L., di Este, una Peugeot 206 con al volante S.R, albanese di Villa Estense e una Fiat Punto guidata da B.L. di San Martino di Venezze.

I soccorsi

I pompieri accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118. I due uomini, di cui uno in codice rosso sono stati trasferiti in ospedale, il più grave in elisoccorso. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa in entrambi i sensi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati e ripulire l'asfalto dai detriti provocati dallo schianto.