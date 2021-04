Scontro in A13 tra quattro veicoli: tre persone ferite portate in pronto soccorso

Tre feriti e una serie di disagi si sono verificati nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo l'autostrada Bologna-Padova per un incidente che ha coinvolto quattro mezzi.

Lo scontro

Poco dopo le 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in A13 tra i caselli di Boara Pisani e Monselice in direzione Padova per uno scontro tra due auto e due furgoni: tre feriti che sono stati portati in ospedale. I pompieri arrivati da Rovigo ed Este hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i contusi sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.