Grave incidente alle porte di Padova: agente della polizia locale trasportato d'urgenza in ospedale

È ricoverato in prognosi riservata e in condizioni critiche un motociclista della polizia locale di poco più di 30 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale in zona Mandria.

I fatti

È successo intorno alle ore 10 di sabato 9 ottobre in via Romana Aponense: l'agente, in moto per un servizio di scorta per una gara ciclistica, è rimasto coinvolto in un sinistro andando a collidere violentemente (per cause ancora da accertare) contro un'auto. L'agente è stato subito portato in ospedale in prognosi riservata.

