Auto contro un albero in zona industriale: 32enne ricoverata in gravi condizioni

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 31 marzo, a Padova: il bilancio è di due feriti, di cui una donna trasportata in ospedale a Padova in gravi condizioni.

I fatti

È successo in corso Stati Uniti all'altezza della rotatoria di via Messico, in zona industriale a Padova: stando alle prime ricostruzioni il 27enne al volante avrebbe perso il controllo del mezzo prendendo lo spartitraffico centrale, che ha fatto da effetto trampolino facendo finire l'auto contro un albero. Al suo fianco sedeva una 31enne, che nello scontro ha avuto la peggio: dopo essere stata estratta dall'abitacolo e stabilizzata è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Complice la giornata festiva il traffico ha subito lievi rallentamenti.