Si schianta con la sua Bmw sulla facciata della banca a causa di un malore: l'incidente nella Bassa

Attimi di autentica paura a Monselice, dove un 53enne di Mestrino ha sfondato con la sua auto la vetrata di ingresso della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena.

I fatti

Teatro dell'accaduto Piazza Ossicella: sono le ore 16.30 quando l'uomo, al volante della sua Bmw X6, a causa di un malore si schianta sulla facciata della banca nel pieno centro del paese. Un botto violentissimo, che fa temere il peggio: fortunatamente, però, quando l'auto ha centrato in pieno l'ingresso della filiale non ha né ferito gli impiegati presenti all'interno al momento dello schianto né investito alcun pedone nonostante l'area sia di grande passaggio. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato le condizioni del 53enne per poi portarlo in ospedale, dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita. A compiere i rilievi del caso la polizia locale di Monselice.