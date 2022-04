Tragico incidente camion-auto: morta sul colpo una ventenne residente nell'Alta

Uno scontro violentissimo, costato la vita a Paola Zonta, ventenne residente a Cittadella: tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 aprile, a Villa del Conte.

I fatti

È successo intorno alle ore 18.30: la ragazza stava percorrendo al volante della sua Fiat Punto la Strada provinciale 22 "Commerciale", che collega Camposampiero proprio a Cittadella, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un grosso camion. Il terrificante impatto non ha lasciato scampo alla giovane, il cui cuore aveva già smesso di battere quando è stata estratta dai vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto insieme alla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per i rilievi del caso. Illeso invece l'autista del camion. La strada è stata ovviamente chiusa al traffico, con conseguenti ripercussioni per il traffico nell'area limitrofa. La ragazza aveva compiuto gli anni da pochi giorni.