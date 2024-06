Tragico frontale tra un’auto e un camper: un morto e due feriti gravi

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 9 giugno, sulla strada regionale Romea nel comune di Codevigo: un 81enne è morto e due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di uno scontro frontale tra un’auto e un camper.

La dinamica

È successo intorno alle ore 15.30: stando alle prime ricostruzioni l’auto, che stava viaggiando in direzione Padova, ha invaso la corsia opposta (da capire se per un sorpasso azzardato o per un malore improvviso) dove stava transitando il camper. L’impatto è stato tanto inevitabile quanto violento: a perdere la vita sul colpo è stato l'uomo sul sedile passeggero dell’auto, mentre la moglie al volante e il guidatore del camper sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Padova con un elicottero e con un’ambulanza. Il tratto di strada interessato dall’incidente è al momento chiuso per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso: si segnala traffico intenso nella zona.