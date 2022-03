Va a sbattere contro la recinzione di una casa: lunghe code sulla trafficata arteria cittadina

Mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo via Chiesanuova, trafficata arteria cittadina dell'omonimo quartiere: si sono infatti formate lunghe code a causa di un'incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto, fermatasi poi al centro della strada.

I fatti

È successo intorno alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 30 marzo: una Renault Clio grigio stava percorrendo via Chiesanuova in direzione Rubano quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale (giunta immediatamente sul posto per compiere i rilievi del caso) il guidatore ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la cancellata di un'abitazione. Un impatto violentissimo, cha ha subito fatto pensare al peggio e che ha spaventato i residenti della zona, i quali hanno subito chiamato i sanitari del Suem 118, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco, che stanno mettendo in sicureazza l'area. Inevitabili le code, che si sono formate sin da subito in entrambi i sensi di marcia e che stanno interessando anche le vie limitrofe.