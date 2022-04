Violento tamponamento di prima mattina nell'Alta: due donne ferite

Di prima mattina: violento tamponamento alle ore 7.40 di oggi, domenica 10 aprile, a Camposampiero, con due donne rimaste ferite.

La dinamica

È successo in via Straelle nella frazione di Rustega: la donna al volante di una Mercedes classe A nera per cause ancora in corso di accertamento ha tamponato a velocità sostenuta una Volvo XC90 scura, guidata a sua volta da una signora residente in zona. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, che hanno soccorso le due donne portandole poi al vicino ospedale per le cure mediche del caso, mentre i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i due veicoli. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della stazione di Camposampiero, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per valutare le rispettive colpe. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 9 circa.