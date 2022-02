Scontro tra due auto nell'Alta: due donne estratte dai pompieri dall'auto finita nel fossato

Cause ancora da definire, ma conseguenze certe: tre persone sono rimaste ferite dopo uno scontro tra due auto avvenuto nella mattinata di sabato 19 febbraio a Borgoricco.

La dinamica

Teatro dell'accaduto l'incrocio tra via Scardeone e via del Graticolato: una Kia Sportage guidata da un 60enne del posto si è scontrata violentemente con una Citroen C3 in cui erano presenti una 71enne e una 40enne. Ad avere la peggio sono state proprio le due donne: la macchina ha infatti terminato la sua corsa nel fossato e per liberare guidatrice e passeggera è stato necessario l'interveno dei vigili del fuoco. 71enne e 40enne sono state poi trasportate al vicino ospedale di Camposampiero per verificarne le condizioni, mentre l'uomo al volante della Kia è rimasto lievemente ferito. Sul posto la polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per i rilievi del caso.