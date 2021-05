Si ribalta con l'auto tra un canale di scolo e un muretto: elitrasportato in ospedale

Prima il contatto, poi il ribaltamento: un uomo è rimasto ferito dopo un'incidente, venendo elitrasportato in ospedale.

La dinamica

È successo intorno alle ore 19 di lunedì 3 maggio in via Sanocella a Montagnana: due le auto coinvolte, una delle quali si è capovolta finendo su un fianco tra un canale di scolo e un muretto. I vigili del fuoco, arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto stabilizzandola per poi tagliare il parabrezza per estrarre il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Illeso, invece, l’altro automobilista. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro: le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.