Auto cappottatta nel fossato dopo lo scontro all'incrocio: guidatore estratto dai vigili del fuoco

Decisamente violento: lo scontro tra due auto all'incrocio si è concluso con uno dei due conducenti estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco dopo che il veicolo era terminato nel fossato adiacente.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di sabato 27 febbraio in via Roma a Villanova di Camposampiero: l'omessa precedenza da parte del 68enne al volante di una Citroen C3 ha portato all'inevitabile scontro con una Fiat Grande Punto guidata da un 30enne del posto e terminata cappottata nel fossato. L'uomo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco volontari della sezione di Santa Giustina in Colle e trasportato all'ospedale di Camposampiero.