Scontro auto-moto all'incrocio: lo scooterista ricoverato in gravi condizioni

Un grave incidente stradale è avvenuto lunedì pomeriggio verso le 17.30 a Due Carrare. Lo schianto ha coinvolto un centauro di 41 anni, S.M., che vive a Maserà di Padova. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Padova dove è stato sottoposto a una serie di esami. In serata, pur non essendo stata sciolta la prognosi, è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

L'incidente

L'incidente si è verificato tra via Pontemanco e via Torresi: il 41enne era in sella al sui Malaguti 200 e si è scontrato con una Volvo guidata da un uomo di 58 anni di Due Carrare. Nell'impatto il motociclista è caduto rovinosamente e terra perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che l'hanno stabilizzato e trasferito pronto soccorso nel capoluogo. I rilievi sono stati a cura dei carabinieri della stazione di Galzignano Terme: sottoposto all'alcol test l'automobilista è risultato negativo. La viabilità ha subito ripercussioni per almeno un'ora.