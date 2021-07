Grave scontro auto-moto nella Bassa: centauro elitrasportato in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 25 luglio nella Bassa Padovana, con un motociclista elitrasportato in ospedale.

Incidente

È successo intorno alle 19.15 a Este, all'incrocio tra via Taddeo d'Este e via Maggiore, dove una moto guidata da un 45enne si è scontrata con un'auto (la dinamica è ancora da accertare). Ad aver la peggio è stato il centauro, che ha riportato numerosi traumi ed è stato portato d'urgenza - ma cosciente - in elisoccorso all'ospedale di Padova. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

(Notizia in aggiornamento)